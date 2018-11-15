Сибирячка перевела миллион боевикам ИГ

Жительница Томской области перевела около миллиона рублей боевикам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами на основании материалов ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в период с июня 2016 года по июнь 2017 года оператор одной из компаний города Стрежевого несколько раз переводила деньги на обеспечение деятельности членов террористической организации. Карта, на которую она осуществляла переводы, принадлежит женщине, состоявшей в браках с участниками незаконного вооруженного формирования в Кабардино-Балкарской Республике. Сейчас эта женщина проживает в Германии.

Подозреваемая задержана. На допросе она подтвердила оформление банковской карты, передачу ее знакомой в Германию, перечисление с ее ведома денежных средств, связь с лицами, причастными к организации вооруженного формирования. Во время обысков в доме женщины сотрудники правоохранительных органов обнаружили литературу исламского характера и картины с исламской символикой.

Суд избрал жительнице Томской области меру пресечения в виде заключения под стражу.

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