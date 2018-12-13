ФСБ задержала группу финансировавших ИГ россиян

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) задержали семерых россиян, финансировавших боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в стране). Видео задержания в среду, 13 декабря, опубликовано на YouTube-канале СК.

По данным следствия, с 2010 года задержанные перевели не менее 38 миллионов рублей на счета боевиков террористических организаций ИГ и «Джабхат-ан-Нусра» (также запрещена решением суда на территории России).

В квартирах «финансистов» в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне проведены обыски. Там обнаружены банковские карты, технические средства передачи информации, а также запрещенная литература.

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