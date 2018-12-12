Члена банды Басаева задержали за нападение на псковских десантников

Член банды Басаева Шамиль Казбулатов задержан силами сотрудников Следственного комитета России (СКР) и управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ставропольскому краю. Об этом в среду, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Казбулатова задержали 11 декабря. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 279 («Вооруженный мятеж»), частью 2 статьи 209 («Участие в банде») и статьей 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о заключении Казбулатова под стражу.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

По версии следствия, задержанный принимал активное участие в бое у «высоты 776», во время которого погибли 84 псковских десантника.

Ранее, 29 ноября, в ходе совместной операции СКР и ФСБ в Чечне были задержаны два члена банды Басаева—Хаттаба, участвовавшие в нападении на псковских десантников.

1 мая 2000 года, после падения Грозного, в ходе отступления в горно-лесистой местности возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики бандформирования совершили нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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