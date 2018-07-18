Член банды Басаева вернулся в Россию после скитаний по Европе

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Аслана Яндиева, члена банды Шамиля Басаева, который находился в международном розыске, во вторник, 17 июля, экстрадировали в Россию из Словакии. Видео возвращения мужчины на родину опубликовал канал РЕН ТВ.

Как сообщает РИА Новости, Яндиева обвиняют в причастности к совершению серии терактов во Владикавказе в 2006 году с применением самодельных взрывных устройств, в результате которых погибли два человека, еще 14 были госпитализированы, один тяжелораненый позднее скончался в больнице.

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По данным агентства, Яндиев покинул Россию в 2010 году по поддельным документам, проживал в Нидерландах и Швейцарии, но был задержан в Словакии в 2011 году. В течение семи лет пытался опротестовать свою выдачу в Россию из-за необоснованности предъявляемых обвинений.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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