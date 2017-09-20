ЕСПЧ отказался пересматривать решение по делу о теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере около трех миллионов евро. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает РИА Новости ссылаясь на решение суда.

Пять судей ЕСПЧ отказались отправлять решение по делу «Тагаева и другие против России» в Большую палату, где его ждал бы пересмотр.

Решение о выплате комитету «Матери Беслана» 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба и 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек, которое было принято в апреле, осталось в силе.

В июле 2015 года ЕСПЧ признал нарушения права на жизнь и на эффективную правовую защиту по иску «Матерей Беслана» к России. В то же время жалобы 51 истца суд признал неприемлемыми для рассмотрения. Слушание жалоб идет с октября 2014 года.

Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. Всего в результате теракта скончались 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.