Оплативших знакомым билеты в Сирию чеченцев осудили за финансирование терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры двум жителям Чечни, оплатившим проезд в Сирию своим знакомым, которые намеревались вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в России). Об этом пресс-секретарь суда Алена Катькало в пятницу, 21 июля, сообщила «Интерфаксу».

Апти Чигиев получил два года колонии общего режима. Как установил суд, Чигиев в августе 2016 года, руководствуясь мотивами религиозного единства, передал знакомому деньги для отъезда в Сирию, чтобы тот вступил в ряды боевиков. Чигиев признал свою вину в финансировании терроризма, его уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке.

По статье о финансировании терроризма был осужден и Темерлан Ильясов: его приговорили к трем годам колонии общего режима. Из материалов дела следует, что Ильясов передал знакомому деньги на расходы, связанные с выездом в Сирию для присоединения к ИГ.

2 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в 2016 году следователями было возбуждено 1165 уголовных дел по экстремизму и терроризму.

Руководитель ведомства указал на то, что главным рычагом в борьбе с этим видом преступлений остается экономический. «Необходимо перекрыть каналы финансирования экстремистов, террористов и каналы вербовки в ряды ИГИЛ наших соотечественников», — подчеркнул он.