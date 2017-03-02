В России в 2016 году возбудили более 1100 дел по экстремизму и терроризму

В 2016 году следователями СКР возбуждено 1165 уголовных дел по экстремизму и терроризму. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства заявил Александр Бастрыкин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В 2016 году мы в своей компетенции возбудили 882 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 283 о терроризме», — уточнил председатель СКР.

Он особо отметил, что главным рычагом в борьбе с этим видом преступлений остается экономический. «Необходимо перекрыть каналы финансирования экстремистов, террористов и каналы вербовки в ряды ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») наших соотечественников», — подчеркнул Александр Бастрыкин.

В своем докладе он привел только цифры 2016 года, не сравнив их с прошлогодними показателями.

В апреле 2016 года председатель СКР опубликовал в «КоммерсантЪ-Власть» статью, в которой, в частности, указал: «Зарегистрировано 1329 преступлений экстремистской направленности, что на 28,5 процента больше, чем в 2014 году (1034). Рост числа этого вида преступлений отмечен в 56 субъектах Российской Федерации».