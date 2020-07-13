ФСБ обвинила Ивана Сафронова в госизмене

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене советнику главы «Роскосмоса» по информационной политике, бывшему военному журналисту Ивану Сафронову. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС.

Ему вменяют передачу секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО.

Дело в отношении Сафронова было возбуждено 6 июля, однако уже насчитывает семь томов. Материалы засекречены. Защита бывшего журналиста отметила, что за ним долго следили и собирали информацию. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. В поддержку бывшего коллеги выступили журналисты кремлевского пула. «Вместе [с Сафроновым], плечом к плечу мы отработали сотни мероприятий, пролетели тысячи километров, и всегда Ваня оставался настоящим профессионалом. Его статьи били не в бровь, а в глаз, и многим это не нравилось. Но он всегда добросовестно выполнял свою работу», — сказала Анастасия Савиных из ТАСС.

Сафронов работал специальным корреспондентом по тематике военно-промышленного комплекса в газете «Коммерсантъ», затем в «Ведомостях». В мае он перешел на работу в корпорацию «Роскосмос».

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