Генерал ФСБ назвал причину дел о госизмене в России

Одна из причин дел о госизмене в России в том, что государству важно не само наказание, как таковое, а демонстрация его неотвратимости — в том числе сам факт задержания конкретных людей. Об этом в четверг, 9 июля, генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов сообщил в интервью «Ленте.ру».

«Те, кто имеют доступ к гостайне и особо не думают об этом, после таких дел будут очень хорошо фильтровать свою речь при встречах с иностранцами и журналистами. Все причастные еще раз зададут себе вопрос — а не относится ли то, что я хочу опубликовать, к гостайне? Потому что сегодня все очень расслабились», — сказал Михайлов.

Ранее генерал-майор ФСБ рассказал о том, что рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства.

8 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.

7 июля Лефортовский суд арестовал советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. Сафронов содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.

Возможным мотивом задержания Сафронова называли его публикацию в бытность работы журналистом газеты «Коммерсант». 19 марта 2019 года журналист выпустил материал о предполагаемых поставках современных российских истребителей Су-35 в Египет за два миллиарда долларов. После публикации материала госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. В июне 2019-го статья была удалена, стало известно, что издание могут привлечь к административной ответственности за разглашение государственной тайны.

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