Раскрыт возможный мотив задержания ФСБ советника главы «Роскосмоса»

Возможным мотивом задержания советника главы корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова сотрудниками ФСБ могла стать его публикация в бытность работы журналистом газеты «Коммерсантъ». Об этом во вторник, 7 июля, сообщает издание The Bell.

По данным издания, Сафронов стал советником руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина только в мае. Ранее он являлся журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» по военно-промышленному комплексу. Последние 10 лет он проработал в «Коммерсанте», но в апреле 2019 года опубликовал информацию о предстоящем уходе со своего поста спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая оказалась не соответствующей действительности. Раскрыть источник информации он отказался и был уволен.

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Уточняется, что причиной задержания могла стать публикация Сафроновым статьи от 19 марта 2019 года о предполагаемых поставках современных российских истребителей Су-35 в Египет за два миллиарда долларов. После публикации материала госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. В июне 2019-го статья была удалена, стало известно, что издание могут привлечь к административной ответственности за разглашение государственной тайны.

Ранее «Роскосмос» подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене.

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