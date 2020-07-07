«Роскосмос» подтвердил задержание за госизмену советника гендиректора

В государственной корпорации «Роскосмос» подтвердили, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба государственной корпорации.

По данным пресс-службы, 7 июля следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Отмечается, что задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос».

Материалы по теме ФСБ задержала советника главы Роскосмоса Бывшего журналиста заподозрили в госизмене. Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США

По данным Telegram-канала BAZA Иван Сафронов ранее был журналистом газеты «Коммерсант». Его задержание может быть связано с предыдущим местом работы, а конкретно с заметкой газеты от 18 марта 2019 года. В ней речь шла о том, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку тяжелых истребителей Су-35, после публикации которой госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. В Июне 2019 года статья была удалена, стало известно, что издание могут привлечь к административной ответственности за разглашение государственной тайны.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Он занял свой пост около двух месяцев назад. В его обязанности входило выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации и входящих в нее предприятий. Также советник курировал некоторые спецпрограммы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru