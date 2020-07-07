Задержание советника главы «Роскосмоса» сотрудниками ФСБ попало на видео

Задержание советника гендиректора корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России попало на видео. Запись с камеры наблюдения во вторник, 7 июля, публикует в своем Telegram-канале издание Baza.

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На записи видно, как Сафронов выходит из дома и направляется к ожидающему его автомобилю с водителем. В этот момент к нему подбегают сотрудники ФСБ и задерживают его. Ранее в «Роскосмосе» подтвердили, что Иван Сафронов задержан по статье о госизмене.

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