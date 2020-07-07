В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, причиной задержания могло стать подозрение советника в государственной измене. Сафронов занял свой пост около двух месяцев назад. В его обязанности входило выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации и входящих в нее предприятий. Также чиновник курировал некоторые спецпрограммы.

15 июня сообщалось, что Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему Валерию Митько.

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