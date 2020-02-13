71-летнему российскому конструктору дали 14 лет колонии за госизмену

В Санкт-Петербурге 71-летнего бывшего конструктора Виктора Прозорова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает ТАСС .

Прозоров признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»), также ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. По словам адвоката Анны Бухаровой, которые приводит издание «Мойка 78», конструктор вину не признал и приговор будет обжалован.

Под стражу российский конструктор был взят в конце мая 2018 года, однако для рассмотрения по существу дело было направлено в Санкт-Петербург, оно изучалось в закрытом режиме из-за секретности. Отмечается, что время содержания под стражей будет зачтено в срок отбывания наказания.

Ранее стало известно, что ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук Алексея Темирева за госизмену.

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