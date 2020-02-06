Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артура Катанского.

По словам адвоката, на протяжении 15 лет Королев выполнял задания по изобличению иностранных разведчиков в России и других странах.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», Лефортовский суд продлил арест Королева до 10 апреля.

5 февраля стало известно об аресте Королева. Он обвиняется по статье 275 УК РФ («Госизмена)». Свою вину Королев не признает.

Из-за секретности материалов дела подробности обвинения и биографические данные Королева не раскрываются.

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