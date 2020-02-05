Россиянина арестовали за госизмену

В Лефортовском суде Москвы арестовали гражданина России Виктора Королева за государственную измену. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает РИА Новости .

Королев был заключен под стражу, он обвиняется по статье 275 УК РФ («Госизмена)». В пятницу, 6 февраля, суд рассмотрит ходатайство о продлении его ареста.

Отмечается, что из-за секретности материалов дела подробности обвинения и биографические данные Королева не раскрываются.

15 июля 2019 года сообщалось , что Лефортовский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в государственной измене. Заседание проходило в закрытом режиме, так как уголовное дело отмечено грифом «совершенно секретно». Мужчине предъявили обвинение по статье 275 УК РФ, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

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