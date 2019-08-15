Обвиняемого в госизмене арестовали в Москве

Лефортовский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в государственной измене. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как уголовное дело отмечено грифом «совершенно секретно». Мужчине предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена»), суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, который работал над проектом, связанным с защитой Земли от астероидов.

5 июня сообщалось, что ФСБ задержала по делу о госизмене Романа Ковалева, который возглавлял центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш и был начальником Виктора Кудрявцева — в прошлом году его обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард».

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