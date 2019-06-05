ФСБ задержала начальника обвиненного в госизмене российского ученого

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Романа Ковалева — начальника обвиненного в госизмене ученого Виктора Кудрявцева. Об этом «Медиазоне» сообщил сын Кудрявцева Ярослав.

По его словам, в среду, 5 июня, в квартиру Ковалева пришли сотрудники спецслужб и увезли его.

Издание указывает, что задержанный занимает должность начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш и проходил свидетелем по делу в отношении ученого.

Ярослав Кудрявцев утверждает, что чекисты предлагали его отцу дать показания на Ковалева в обмен на домашний арест. В настоящий момент ученый находится в СИЗО, он отказался от сделки со следствием.

Ковалев проверяется на причастность к передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Он отметил, что задержанный не имел допуска к государственной тайне.

Кудрявцева задержали в июле прошлого года. ФСБ обвинила его в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Защита ученого утверждает, что обмен информацией шел в рамках совместного проекта Минобороны и Фон Кармановского института гидродинамики в Бельгии. У ученого не было официального допуска к сведениям, составляющим гостайну.

В декабре 2018-го сообщалось, что Кудрявцева лишили права на свидания с женой после отказа давать признательные показания и доносить на одного из своих учеников.

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