Президент РАН попросил отпустить обвиненного в госизмене ученого

Глава Российской академии наук Александр Сергеев попросил перевести обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева из СИЗО под домашний арест, пишет «Коммерсантъ».

«Это ученый, большой ученый, внесший существенный вклад в науку. Надо как-то делать послабления», — пояснил Сергеев изданию.

Он направил соответствующее обращение омбудсмену Татьяне Москальковой. Откуда оно было переадресовано в Генпрокуратуру. Одновременно аппарат уполномоченного по правам человека обратился во ФСИН с просьбой провести медосвидетельствование Кудрявцева. В ответном письме тюремщики сообщили, что у 75-летнего ученого нет тяжелых заболеваний, препятствующих нахождению в тюрьме.

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За помощью к президенту РАН обратился сын 75-летнего ученого — Ярослав Кудрявцев, который работает заведующим лабораторией Института нефтехимического синтеза (ИНХС РАН)

«Он сказал, что отец чувствует себя плохо, и очень просил ходатайствовать о том, чтобы изменили меру пресечения и отпустили домой. Мы этот вопрос с моими коллегами обсудили и решили, что это вполне разумное требование», — добавил Александр Сергеев.

Ранее после обращения РАН под домашний арест перевели директора ВННИИ виноградарства и виноделия «Магарач» академика Анатолия Авидзба, задержанного в Крыму за получение взятки.

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева задержали в июле прошлого года. ФСБ обвинила его в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Защита физика утверждает, что обмен информацией шел в рамках совместного проекта Минобороны и Фон Кармановского института гидродинамики в Бельгии. У ученого не было официального допуска к сведениям, составляющим гостайну.

В октябре 2018 года в адрес президента России Владимира Путина направили коллективное письмо, подписанное российскими правозащитниками, учеными РАН и деятелями искусства, попросившими смягчить меру пресечения для ученого.

В декабре Кудрявцева лишили права на свидания с женой после отказа давать признательные показания и доносить на одного из своих учеников.

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