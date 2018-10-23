За обвиненного в госизмене физика вступились перед президентом

Правозащитники, ученые РАН и деятели искусства подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить меру пресечения для 75-летнего ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктора Кудрявцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кто именно поставил свои подписи под документом, издание не уточняет.
Коллеги и родственники ученого настаивают на том, что обмен информацией с бельгийским институтом, который стал причиной обвинений, происходил в 2011-2013 годах, когда действовал совместный с Минобрнауки России проект по аэродинамике многоразовых космических кораблей.
Кудрявцева задержали в середине июля 2018 года. По версии представителей спецслужб, под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики он предоставлял секретные сведения в электронной переписке.
В начале августа его обвинили в передаче спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретных данных о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал». У ученого не было допуска к гостайне, однако, как писал «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, этого и не требовалось: источник газеты в спецслужбах рассказал, что авторитет Кудрявцева был настолько велик, что для ознакомления с секретными данными ему якобы не требовался специальный допуск. Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Свою вину ученый не признает.
По словам его сына, Кудрявцев в последние годы занимался, в частности, исследованием входа многоразовых космических кораблей в атмосферу, и вся информация о проделанной работе была опубликована в открытом доступе.
В середине августа Санкт-Петербургский союз ученых направил открытое письмо президенту Путину с просьбой «по гуманитарным соображениям» отпустить из СИЗО 75-летнего физика. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве.