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Ученые потребовали выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене 74-летнего коллегу

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Виктор Кудрявцев

Санкт-Петербургский союз ученых направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «по гуманитарным соображениям» отпустить из СИЗО 74-летнего ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают авторы письма, Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт, болен сахарным диабетом второго типа, и нахождение в следственном изоляторе угрожает его здоровью и жизни.

Ранее сын ученого Ярослав Кудрявцев рассказал радиостанции «Коммерсантъ FM», что его отец «чувствует себя скверно». Он также сообщил, что в рамках сотрудничества с Институтом гидродинамики в Брюсселе ученый занимался вопросами аэродинамики многоразовых космических кораблей, и ничего секретного в нем не было: вся информация о проделанной работе была опубликована в интернете в открытом доступе на сайте Еврокомиссии.

«У отца с бельгийским институтом был совместный проект в 2011-2013 годах в рамках седьмой рамочной программы Евросоюза, был совместный проект с Минобрнауки России по аэродинамике многоразовых космических кораблей. Исследовались, в частности, режимы входа их в атмосферу. Слово "гиперзвук", конечно, в этом проекте было, но ни о каком вооружении речи не шло», — отметил его сын.

Сын арестованного научного сотрудника добавил, что отец давно не имел доступа к совершенно секретной информации. «ЦНИИмаш — это научно-исследовательский институт. Оттуда до разработки оружия, которое производится в каких-то КБ и на заводах, еще много шагов. У них прямо там ничего такого не делают — это какие-то эксперименты на достаточно фундаментальном уровне», — уточнил он.

Виктор Кудрявцев был задержан в середине июля по подозрению в передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах одной из стран НАТО. По версии следствия, свою деятельность он якобы прикрывал сотрудничеством с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики. Свою вину ученый не признает.

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