Кремль отреагировал на требование выпустить обвиненного в госизмене ученого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из СМИ узнал о письме в адрес главы государства от Санкт-Петербургского союза ученых в поддержку 74-летнего ведущего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 августа.

«Мне неизвестно, что официально такое письмо входило [в администрацию президента], но из сообщений СМИ мы узнали, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я сказать не могу, я не располагаю такой информацией», — заявил Песков.

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Ранее в среду стало известно, что петербургский союз ученых направил открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой «по гуманитарным соображениям» отпустить из СИЗО их 74-летнего коллегу. Авторы письма утверждают, что Кудрявцев страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт, болен сахарным диабетом второго типа.

Виктора Кудрявцева задержали в середине июля по подозрению в передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах одной из стран НАТО. По версии следствия, госизмену он прикрывал сотрудничеством с бельгийским институтом.

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