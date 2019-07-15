Арестован 77-летний коллега обвиняемого в госизмене российского ученого

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Сергея Мещерякова по подозрению в государственной измене. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, мера пресечения была избрана до 3 сентября. Решение суд принял 4 июля, но известно о нем стало 15 июля. На него подана апелляционная жалоба. Подробности уголовного дела неизвестны, так как в нем содержатся материалы под грифом «секретно».

По данным сайта ЦНИИмаш, Мещеряков является старшим научным сотрудником.

Мещерякову 77 лет, отмечает телеканал «360». Он проходит по делу о государственной измене, которое было возбуждено в июле 2017 года в отношении научного сотрудника института Виктора Кудрявцева. Последнему сейчас 75 лет.

5 июня сообщалось о задержании Романа Ковалева, который возглавлял центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш и был начальником Кудрявцева.

Кудрявцева задержали в июле 2018 года. ФСБ обвинила его в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Защита ученого утверждает, что обмен информацией шел в рамках совместного проекта Минобороны и Фон Кармановского института гидродинамики в Бельгии. У ученого не было официального допуска к сведениям, составляющим гостайну.

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