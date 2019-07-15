Заподозренный в госизмене российский ученый защищал Землю от астероидов

Заподозренный в государственной измене сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергей Мещеряков работал над проектом, связанным с защитой Земли от астероидов. Об этом в понедельник, 15 июля, «Интерфаксу» рассказал Ярослав Кудрявцев, сын другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева.

По его словам, ранее Евросоюз выделил три гранта в рамках одной программы FP7-SPACE, и ЦНИИмаш участвовал в них от России. Первый разрабатывался по гиперзвуковым аппаратам, второй и третий — по полетам на Марс и по защите Земли от астероидов.

Над последним работал Мещеряков в период с 2012-го по 2015 год. Проект курировал Немецкий аэрокосмический центр в Кельне. В разработке участвовали многие предприятия, в том числе ЦНИИмаш.

Ранее 15 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест 77-летнего Мещерякова. Материалы уголовного дела по статье 275 («Государственная измена») УК РФ не разглашаются из-за грифа «секретно».

5 июня сообщалось, что ФСБ задержала по делу о госизмене Романа Ковалева, который возглавлял центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш и был начальником Виктора Кудрявцева.

Кудрявцева задержали в июле прошлого года. ФСБ обвинила его в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Его адвокаты отмечают, что обмен информацией шел в рамках совместного проекта Минобороны и Фон Кармановского института гидродинамики в Бельгии. Ученый не распоряжался сведениями, составляющих государственную тайну.

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