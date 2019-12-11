На Украине заочно осудили депутата Госдумы

Суд в Киеве заочно осудил бывшего депутата крымского парламента Светлану Савченко к 14 годам тюрьмы за госизмену. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что приговор вынесен Святошинским районным судом Киева 10 декабря. Суд признал Савченко, которая в настоящий момент является депутатом Госдумы, виновной по части 1 статьи 111 УК Украины («Госизмена»). В частности, в прокуратуре заявили, что политик участвовала в заседаниях крымского парламента, когда там принимали постановления о выходе республики из состава Украины, а также голосовала за Конституцию Крыма, по которой полуостров стал частью России.

Савченко заявила, что гордится тем, что участвовала в принятии исторических решений для Крыма, а также напомнила о законности своих действий. «Напомню, что когда в Киеве произошел госпереворот, крымский парламент был единственным легитимным органом на территории Украины», — сказала она.

Также депутат заявила, что не будет обжаловать приговор, поскольку он является «трагифарсом», не имеющим ничего общего с правом. «Ни к праву, ни к здравому смыслу это решение не имеет никакого отношения. Что там можно обжаловать?» — добавила Савченко.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении территориальной целостности. Российские власти отрицают все обвинения, заявляя о соответствии референдума нормам международного права.

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