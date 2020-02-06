Обвиненный в госизмене россиянин попал на видео

Обвиняемый в госизмене россиянин Виктор Королев доставлен в Лефортовский суд Москвы, который должен рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста. Видео из коридора суда, по которому ведут фигуранта дела, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Подробности обвинения против Королева, а также его биография, неизвестны из-за секретности дела. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

5 февраля стало известно об аресте Королева. Он обвиняется по статье 275 УК РФ («Госизмена)».

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