Российского ученого посадили за госизмену в пользу Вьетнама

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук Алексея Темирева за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ученый признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей, с полным признанием вины фигуранта дела. Исходя из этого суд назначает обвиняемому минимальное наказание.

Темирев не стал обжаловать приговор и он вступил в законную силу.

64-летний ученый из Новочеркасска был задержан летом 2018 года, когда он пришел в ФСБ, чтобы проверить на секретность документы с места работы — конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»), сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат обвиняемого Анна Полозова.

По ее словам, Темирева обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму. Речь идет о данных по оборудованию, которое он создавал в конструкторском бюро вместе со своим аспирантом из этой азиатской страны.

Адвокат указывает, что все данные, передачу которых вменяют ученому, есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке.

Темирев преподавал также на кафедре «Электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова.

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