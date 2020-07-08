ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. Об этом в среду, 8 июля, со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова сообщает ТАСС.

По словам Павлова, одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — мартом 2020 года. При этом заключения упомянуты в постановлении о возбуждении уголовного дела, но защиту Сафронова с ними не ознакомили.

Ранее 8 июля сообщалось, что защита Ивана Сафронова обжаловала его арест по делу о госизмене. 7 июля Лефортовский суд арестовал советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. Сафронов содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.

По словам защитников Сафронова, его дело отличается от аналогичных тем, что следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к нему. Адвокат Сергей Малюкин также отметил, что на заседании следователь показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не продемонстрировали.

Возможным мотивом задержания Сафронова могла стать его публикация в бытность работы журналистом газеты «Коммерсантъ». 19 марта 2019 года журналист выпустил материал о предполагаемых поставках современных российских истребителей Су-35 в Египет за два миллиарда долларов. После публикации материала госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. В июне 2019-го статья была удалена, стало известно, что издание могут привлечь к административной ответственности за разглашение государственной тайны.

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