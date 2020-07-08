Стало известно об «очень долгой слежке» ФСБ за советником главы «Роскосмоса»

За советником главы «Роскосмоса» и бывшим журналистом Иваном Сафроновым, накануне арестованным по делу о госизмене, «очень долго следили» спецслужбы. Об этом в среду, 8 июля, со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам защитника, в деле его клиента уже есть семь прошитых и пронумерованных томов «с корками», хотя оно было возбуждено только 6 июля. Как отметил Павлов, «такое редко бывает даже через годы предварительного следствия».

Как пишет «Коммерсантъ», в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу Сафронова сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России прослушивали его телефонные переговоры и читали его переписку по почте. Кроме того, ходатайствуя об аресте Сафронова, следователи ФСБ сослались на результаты трех экспертиз, доказывающих его вину.

Однако защите подозреваемого не дали ознакомиться с этими материалами — их предоставили только судье. В результате Иван Сафронов решением Лефортовского суда Москвы был арестован на два месяца — до 6 сентября.

Как считают сотрудники ФСБ, бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, а в 2017-м он выполнил их задание. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не продемонстрировали.

О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

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