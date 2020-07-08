Адвокат заявил об отсутствии доказательств по делу Ивана Сафронова

В Москве адвокат задержанного советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова заявил об отсутствии доказательств по делу о государственной измене. Об этом Иван Павлов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам защитника, следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану Сафронову. В этом смысле его дело о госизмене отличается от аналогичных. «Следствие не предоставило ничего, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», — заявил Павлов в эфире.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, а в 2017-м он выполнил их задание. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не продемонстрировали.
О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.