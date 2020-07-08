Адвокат заявил об отсутствии доказательств по делу Ивана Сафронова

В Москве адвокат задержанного советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова заявил об отсутствии доказательств по делу о государственной измене. Об этом Иван Павлов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам защитника, следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану Сафронову. В этом смысле его дело о госизмене отличается от аналогичных. «Следствие не предоставило ничего, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», — заявил Павлов в эфире.

Материалы по теме «На Лубянке перегрелись на солнце» ФСБ задержала бывшего журналиста за госизмену. Его обвиняют в передаче НАТО российских секретов

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, а в 2017-м он выполнил их задание. Адвокат Сергей Малюкин отметил, что следователь на заседании показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не продемонстрировали.

О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru