Советника главы «Роскосмоса» арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Его адвокат сообщил, что защита обжалует арест.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Сафронов будет содержаться в СИЗО «Лефортово». По словам собеседника, там его поместят на карантин.

Ранее 7 июля арест Сафронова на два месяца опровергли. Судья удалился и принимал решение в совещательной комнате.

Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Сафронова, подозреваемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Отмечалось, что ФСБ планирует предъявить обвинение Сафронову в понедельник, 13 июля.

О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно также 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

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