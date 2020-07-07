Арест советника главы «Роскосмоса» опровергли

Арест советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова опровергли. Об этом сообщили в суде РИА Новости.

Решение об аресте еще не принято. Судья все еще находится в совещательной комнате.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

О задержании Сафронова возле своего дома сотрудниками ФСБ стало известно ранее 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

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