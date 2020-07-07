Задержанного советника Рогозина заподозрили в работе на спецслужбы НАТО

Иван Сафронов, советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта», собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ России.

В ФСБ подтвердили задержание Сафронова, уточнив, что он передавал представителю спецслужбы НАТО данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, продолжаются следственные действия, добавили в ведомстве.

О задержании Сафронова стало известно утром 7 июля. Его бывшие коллеги по «Коммерсанту» связали произошедшее со статьей Сафронова от марта 2019 года о продаже истребителей Су-35 Египту, после публикации которой госсекретарь США Майк Помпео угрожал Каиру санкциями. В «Роскосмосе» в свою очередь заявили, что задержание советника гендиректора не связано с его работой в госкорпорации.

Сафронов перешел на работу в «Роскосмос» несколько месяцев назад после ухода из «Ведомостей». До этого он работал в «Коммерсанте». Сотрудником этой газеты был и его отец, военный обозреватель Иван Сафронов, погибший в 2007 году спустя несколько дней после того, как он сообщил редакции об имеющихся у него сведениях о заключении крупных контрактов между Россией и Сирией.

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