В «Коммерсанте» связали задержание советника главы «Роскосмоса» с его статьей

Бывшие коллеги связывают задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с его статьей о продаже Су-35 Египту. Об этом во вторник, 7 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в издании «Коммерсант».

Речь идет о заметке от 18 марта 2019 года. В ней сообщалось, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку нескольких тяжелых истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, а сама статья была удалена с сайта «Коммерсанта».

Материалы по теме ФСБ задержала советника главы Роскосмоса Бывшего журналиста заподозрили в госизмене. Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США

«Бывшие коллеги считают, что материал Сафронова не мог ни на что повлиять. Как будут доказывать его вину — тоже не ясно. Сходятся на том, что Ивана, скорее всего, в итоге отпустят, как Светлану Прокопьеву (журналистку, оштрафованную на полмиллиона рублей за оправдание терроризма, — прим. «Ленты.ру»), а на Лубянке перегрелись на солнце», — отметил источник.

Ранее в ФСБ России сообщили «Интерфакс», что, по данным спецслужбы, Иван Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну.

В ФСБ подтвердили задержание Сафронова, уточнив, что он передавал представителю спецслужбы НАТО данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, продолжаются следственные действия, добавили в ведомстве. О задержании Сафронова стало известно утром 7 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru