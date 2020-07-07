Задержанного за госизмену советника главы «Роскосмоса» отправили в СИЗО

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Сафронова, подозреваемого по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела содержат информацию, помеченную грифом «секретно».

ФСБ планирует предъявить обвинение Сафронову в понедельник, 13 июля.

Как пишет Telegram-канал Mash, Сафронов отрицает свою вину — он заявил об этом во время допроса.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

О задержании Сафронова возле своего дома сотрудниками ФСБ стало известно ранее 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

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