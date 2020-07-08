Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов. По его словам, данные об информаторе часто узнают из-за рубежа, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он объяснил, что, как правило, поступает информация о том, что противник стал обладателем сведений, которые позволяют ему сделать политические или технологические выводы. После этого спецслужбы пытаются найти человека, выдавшего тайну.

«Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит крот. Крот — это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки», — описал процесс Михайлов. Он подчеркнул, что из-за таких людей страна несет не только технологический ущерб, но и репутационный.

Александр Михайлов с 1974 года служил в органах государственной безопасности на оперативных и руководящих должностях. Он также работал в Пятом управлении КГБ СССР (политическая контрразведка). В 1989 году возглавил первую в СССР пресс-службу в органах госбезопасности.

Накануне, 7 июля, сообщалось о задержании советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. В ФСБ сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну.

Защита Сафронова отмечает, что его уголовное дело связано с журналистской работой. ФСБ подозревает его в передаче военно-технической информации в пользу спецслужб Чехии о поставках Россией вооружения на Ближний Восток и в Африку.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

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