Раскрыты подробности обвинений против журналиста и советника главы «Роскосмоса»

Дело о госизмене в отношении журналиста, советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова связано с профессиональной деятельностью, в частности со статьей в «Коммерсанте» о поставках самолетов в Египет. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.

Также адвокат уточнил, что «Роскосмос» фигурирует в деле Сафронова лишь как его нынешнее место работы.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения гостайны. «В материалах дела есть выводы экспертизы, подтвердившая выводы следствия о разглашении Сафроновым гостайны», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Сафронова также сообщил, что США упоминаются в деле как страна, получившая сведения через спецслужбы Чехии. По его словам, дело в отношении Сафронова было возбуждено 6 июля, однако уже насчитывает семь томов. Защита отметила, что за Сафроновым долго следили и собирали информацию. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении журналиста связано с работой на спецслужбы Чехии. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 6 сентября.

О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

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