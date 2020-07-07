Советника главы «Роскосмоса» заподозрили в работе на спецслужбы Чехии

Уголовное дело советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова связано с работой на спецслужбы Чехии. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Смирнов.

Защита Сафронова отмечает, что его уголовное дело связано с журналистской работой. ФСБ подозревает его в передаче военно-технической информации в пользу спецслужб Чехии о поставках Россией вооружения на Ближний Восток и в Африку.

Ранее 7 июля сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября.

ФСБ планирует предъявить обвинение Сафронову в понедельник, 13 июля.

О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно также 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

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