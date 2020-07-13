Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку их бывшего коллеги и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Ролик опубликовал Telegram-канал «СвободуСафронову!»

«Вместе [с Сафроновым], плечом к плечу мы отработали сотни мероприятий, пролетели тысячи километров, и всегда Ваня оставался настоящим профессионалом. Его статьи били не в бровь, а в глаз, и многим это не нравилось. Но он всегда добросовестно выполнял свою работу», — сказала Анастасия Савиных из ТАСС.

Наталья Галимова из РБК обратила внимание на то, что в деле Сафронова ничего не известно о фактах: «Ввиду засекреченности этого дела нам предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедлив». Полина Химшиашвили из РБК также призвала «компетентные органы» рассказать о деталях дела о госизмене.

Видео в поддержку Сафронова также записали Елена Егорова из «Московского комсомольца», Светлана Бочарова из «Ведомостей», Кира Латухина из «Российской газеты» и Антон Желнов с телеканала «Дождь». Они охарактеризовали Сафронова как честного человека и настоящего патриота.

7 июля Лефортовский суд арестовал Сафронова на два месяца по делу о госизмене. Он содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.

По словам защитников Сафронова, его дело отличается от аналогичных тем, что следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к нему. Адвокат Сергей Малюкин также отметил, что на заседании следователь показал судье предполагаемую переписку Сафронова с чешскими спецслужбами, однако защите переписку не продемонстрировали.

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