Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Дело арестованного по обвинению в государственной измене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова вела Служба внешней разведки (СВР). О ее роли сообщает издание «Коммерсантъ».

Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году. Кроме того, СВР принадлежит заключение о том, что материал получило в Чехии некое лицо, возможно, связанное с разведкой этой страны.

При этом в материалах дела не указывается объем информации, которую, согласно обвинению, передал журналист. Также нет данных получателя и суммы вознаграждения — следствие считает, что измена была осуществлена из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пытается доказать, что обвинение Сафронова не связано с его журналистской работой.

До этого служба подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса», приобщив к его делу два экспертных заключения. Адвокат Сафронова отметил, что одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — мартом 2020 года. При этом ознакомиться с ними защите не дали.

Сафронов 7 июля был арестован Лефортовским судом на два месяца по делу о госизмене. Он содержится в СИЗО «Лефортово».

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