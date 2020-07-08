ФСБ указала на отсутствие связи госизмены с журналистской работой Сафронова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пытается доказать, что обвинение советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова не связано с его журналистской работой. Об этом в среду, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного.

По словам защитника, доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова — главная задача ФСБ.

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Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса», приобщив к его делу два экспертных заключения. Адвокат Сафронова отметил, что одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — мартом 2020 года. При этом ознакомиться с ними защите не дали.

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