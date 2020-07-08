Появились подробности условий содержания Сафронова в СИЗО

У советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова нет серьезных жалоб на содержание в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает ТАСС.

«К нему не применяли пыток, не били. Ему нравится питание — рыба с картофельным пюре. Он доволен библиотекой и телевизором в камере, который, правда, без антенны и не работает», — ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, посетивший советника главы «Роскосмоса» в изоляторе.

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Ранее адвокат задержанного заявил, что главная задача ФСБ — доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова. До этого служба подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса», приобщив к его делу два экспертных заключения. Адвокат Сафронова отметил, что одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — мартом 2020 года. При этом ознакомиться с ними защите не дали.

7 июля Лефортовский суд арестовал Сафронова по делу о госизмене на два месяца — до 6 сентября. Сафронов содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.

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