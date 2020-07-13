ФСБ скрыла цену госизмены в деле Сафронова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отказалась назвать сумму, которую арестованный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов мог получить за госизмену. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По словам защитника, в материалах дела фигурирует корыстный мотив, однако, какую сумму Сафронов мог получить, неясно. Никаких доказательств вины следствие также до сих пор не предоставило.

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Павлов отметил, что ФСБ нарушила право его подзащитного знать, в чем заключаются подозрения, еще на стадии избрания меры пресечения. «Мы не должны формулировать за следствие обвинение и апеллировать какими-то догадками», — заявил защитник.

Ранее сообщалось, что ФСБ обвинила Ивана Сафронова в госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.

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