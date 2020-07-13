ФСБ скрыла цену госизмены в деле Сафронова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отказалась назвать сумму, которую арестованный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов мог получить за госизмену. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
По словам защитника, в материалах дела фигурирует корыстный мотив, однако, какую сумму Сафронов мог получить, неясно. Никаких доказательств вины следствие также до сих пор не предоставило.
Павлов отметил, что ФСБ нарушила право его подзащитного знать, в чем заключаются подозрения, еще на стадии избрания меры пресечения. «Мы не должны формулировать за следствие обвинение и апеллировать какими-то догадками», — заявил защитник.
Ранее сообщалось, что ФСБ обвинила Ивана Сафронова в госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.