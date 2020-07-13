Адвокаты рассказали подробности допроса Сафронова

Следователи ФСБ завершили допрос советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова по уголовному делу о госизмене. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, Сафронов бодр и настроен на борьбу. Иван не признает свою вину, считая обвинения «полным бредом», отметил защитник. Он указал на корректное обращение силовиков с журналистом.

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Специалисты института криминалистики ФСБ не нашли в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну, сообщил адвокат Иван Павлов, передает РИА Новости. Исходя из оценки экспертов, следователи не связывают совершенное журналистом преступление с его профессиональной деятельностью. Однако, он сам настаивает, что его преследуют как раз в связи с работой журналистом.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, и по ее заданию он собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну, из корыстных побуждений.

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