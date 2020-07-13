Полиция задержала потребовавших свободы для Ивана Сафронова журналистов

Полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Как пишет Telegram-канал «Профсоюз журналистов», около СИЗО «Лефортово», в котором находится Сафронов, задержали журналистку Софью Русову, а также ее коллег из других изданий.

Telegram-канал «Медуза LIVE» отмечает, что также были задержаны журналистки Мария Карпенко из издания «Холод», Ольга Алленова, Анна Васильева и Анна Поваго из «Коммерсанта».

Русова держала в руках плакат со словами «Свободу Ивану Сафронову!», некоторые участники одиночных пикетов надели футболки с такой же надписью. Полиция требует от собравшихся у СИЗО разойтись и называет происходящее несогласованной акцией.

Ранее 13 июля кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку Сафронова. Бывшие коллеги охарактеризовали его как честного человека и патриота, а также призвали раскрыть детали его дела.

7 июля Лефортовский суд арестовал Сафронова на два месяца по делу о госизмене. Он содержится в СИЗО «Лефортово». Сотрудники ФСБ считают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами и в 2017-м выполнял их задание.

Защита Сафронова отмечала, что дело против него отличается от аналогичных тем, что следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к нему.

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