Задержанный ФСБ советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России советник главы госкорпорации «Роскосмос», бывший журналист газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов не признал вину в госизмене. Об этом во вторник, 7 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, официальное обвинение Сафронову должны предъявить в течение десяти дней с момента задержания. 7 июля Лефортовский районный суд Москвы изберет ему меру пресечения — следствие ходатайствовало об аресте задержанного.

Ранее специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого в 2019 году обвинили в сбыте наркотиков, отреагировал на задержание Сафронова. Он подчеркнул, что российская журналистика из-за «дела Сафронова» изменится.

Утром 7 июля Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО. Материалы его дела засекретили. Сафронов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», в мае перешел в корпорацию «Роскосмос». В «Коммерсанте» был специальным корреспондентом по тематике военно-промышленного комплекса.

Журналистов, вышедших на одиночные пикеты в его поддержку у здания ФСБ в Москве, задержали. Среди них бывшие коллеги Сафронов по «Коммерсанту» Елена Черненко и Александр Черных, а также журналистка «Проекта» Ольга Чуракова и бывшая журналистка Анна Зиброва.

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