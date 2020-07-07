Бывших коллег подозреваемого в госизмене журналиста задержали на пикете

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В Москве возле здания ФСБ на Лубянке задержали журналисток «Коммерсанта» Елену Черненко и Киру Дюрягину, вышедших на пикет в поддержку задержанного ранее советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего коллеги по газете Ивана Сафронова. Видео появилось в Telegram-канале издания.

Черненко также рассказала, что вместе с Сафроновым проработала в «Коммерсанте» девять лет и отказалась поверить, что он мог передать какие-либо секретные сведения странам НАТО. Она потребовала открытости информации, справедливости по отношению к бывшему коллеге, а также его скорейшего освобождения.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили.

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