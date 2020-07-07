Российская журналистка пропала после визита силовиков

Утром 7 июля силовики пришли с обыском к российской журналистке, главному редактору журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. После визита сотрудников правоохранительных органов она пропала.

По словам Чикова, Бекбулатова успела сообщить ему, что в ее квартиру явились силовики, после чего перестала выходить на связь. Коллеги журналистки также подтверждают, что не могут дозвониться до нее. «К квартире журналистки подъехал адвокат "Агоры" Николай Васильев, он видел, как туда зашли два человека в штатском, сказавшие кому-то, что "адвокат пришел". Но в квартиру защитника не пускают», — написал правозащитник.

Чиков отметил, что повод для обыска остается неизвестным. Однако он подчеркнул, что судя по социальным сетям Бекбулатовой, она близко знакома с задержанным утром 7 июля советником главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшим журналистом газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым. Ранее Бекбулатова работала корреспондентом отдела политики в «Коммерсанте» и специальным корреспондентом в «Медузе».

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО. Материалы его дела засекретили.

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