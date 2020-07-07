Материалы дела задержанного советника главы «Роскосмоса» засекретили

Материалы по делу о госизмене задержанного советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова засекретили. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, материалы уголовного дела содержат информацию, помеченную грифом «секретно», а потому все судебные процессы по делу будут проходить в закрытом режиме. В квартире журналиста следователи провели обыски, изъяты документы и электронные носители, которые представляют интерес для следствия.

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Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсант» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

Ранее сообщалось, что Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО.

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