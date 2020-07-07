Голунов отреагировал на задержание Сафронова и восхитился его работой

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого в 2019 году обвинили в сбыте наркотиков, отреагировал на задержание советника главы госкорпорации «Роскосмос» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова. В Telegram-канале он подчеркнул, что российская журналистика из-за «дела Сафронова» изменится.

«Уже совершенно понятно, что после этого дела журналистика в России будет другой», — отметил он. Голунов подчеркнул, что Сафронов писал заметки по информации от источников. Журналист «Медузы» посчитал, что скорее было бы правильно работать на предотвращение утечек, а не преследовать журналистов, добывших информацию.

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По словам Голунова, он читал тексты Сафронова и восхищался его работой с информаторами. После просмотра видео задержания Сафронова журналист увидел сходство с тем, что произошло с ним год назад.

«Был другой человек, но совершенно так же растерявшийся. Совершенно не хочу, чтобы эта растерянность стала основным чувством журналистики на ближайшие несколько лет», — заключил Голунов.

Утром 7 июля Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО. Материалы его дела засекретили. Сафронов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», в мае перешел в корпорацию «Роскосмос». В «Коммерсанте» был специальным корреспондентом по тематике военно-промышленного комплекса.

Журналистов, вышедших на одиночные пикеты в его поддержку у здания ФСБ в Москве, задержали. Среди них бывшие коллеги Сафронов по «Коммерсанту» Елена Черненко и Александр Черных, а также журналистка «Проекта» Ольга Чуракова и бывшая журналистка Анна Зиброва.

Голунова в 2019 году обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а позже освободили и признали преследование незаконным.

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